В населенном пункте Ачитского района установлен фельдшерско-акушерский пункт
В населенном пункте Ачитского района установлен фельдшерско-акушерский пункт, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
5 сентября 2018 года состоялся аукцион на поставку 29 модульных зданий фельдшерско-акушерских пунктов, в число которых попала деревня Нижний Арий Ачитского района. По результатам, между ООО «Группа Ермак» и Министерством Здравоохранения Свердловской области, был заключен государственный контракт.
Согласно ему, ООО «Группа Ермак» обязана была предоставить ФАП в деревню Нижний Арий, а также выполнить работы по его установке и вводу в эксплуатацию до 25 декабря 2018 года.
В установленные сроки фельдшерско-акушерский пункт не был доставлен.
Прокуратура провела проверку по факту нарушения. В результате виновное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности, а модуль фельдшерско-акушерского пункта — установлен.
В отношении директора ООО «Группа Ермак» было возбуждено уголовное дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения, мировой судья судебного участка № 5 Красноуфимского судебного района вынес решение об уплате им штрафа на сумму 30 тысяч рублей.