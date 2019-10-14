В населенном пункте Ачитского района установлен фельдшерско-акушерский пункт

5 сентября 2018 года состоялся аукцион на поставку 29 модульных зданий фельдшерско-акушерских пунктов, в число которых попала деревня Нижний Арий Ачитского района. По результатам, между ООО «Группа Ермак» и Министерством Здравоохранения Свердловской области, был заключен государственный контракт.

Согласно ему, ООО «Группа Ермак» обязана была предоставить ФАП в деревню Нижний Арий, а также выполнить работы по его установке и вводу в эксплуатацию до 25 декабря 2018 года.

В установленные сроки фельдшерско-акушерский пункт не был доставлен.

Прокуратура провела проверку по факту нарушения. В результате виновное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности, а модуль фельдшерско-акушерского пункта — установлен.