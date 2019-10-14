В Нижнем Тагиле в октябре дважды зазвучат электросирены

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Жителей Нижнего Тагила предупреждают о проверке работы системы оповещения.
Сюжеты: Нижний Тагил
Согласно плану подготовки и проведения комплексной технической проверки готовности региональной системы оповещения населения, в Нижнем Тагиле будет проведена проверка работы электросирен.
Системы оповещения включат в 11 часов 30 минут по местному времени 16 и 23 октября. Оповещение будет длиться одну минуту.
Граждан просят не беспокоиться и не прерывать своих занятий.
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