В пропаже екатеринбурженки Ксении Каторгиной подозревают преступную группировку

По данным издания, у следователей появилось несколько подозреваемых. Под подозрение попала некая группировка, которая действовала в других городах России. К примеру, в Новосибирске, женщина тоже поехала смотреть новую машину и не вернулась. Через месяц ее нашли мертвой.

Также сообщается, что поиски девушки продолжаются. В правоохранительных органах пояснили, что поисковикам дали понять, что следует искать на своротах и съездах.

Злодеи не стали бы заморачиваться: тащить в лес и закапывать. Скорее всего, они бросили ее, поскольку действовали быстро, рассказал Е1 источник в силовых структурах.