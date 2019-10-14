В пропаже екатеринбурженки Ксении Каторгиной подозревают преступную группировку
Сотрудники правоохранительных органов подозревают в причастности к пропаже 27-летней Ксении Каторгиной преступную группировку, которая действовала в городах России, пишет Е1.
По данным издания, у следователей появилось несколько подозреваемых. Под подозрение попала некая группировка, которая действовала в других городах России. К примеру, в Новосибирске, женщина тоже поехала смотреть новую машину и не вернулась. Через месяц ее нашли мертвой.
Также сообщается, что поиски девушки продолжаются. В правоохранительных органах пояснили, что поисковикам дали понять, что следует искать на своротах и съездах.
Злодеи не стали бы заморачиваться: тащить в лес и закапывать. Скорее всего, они бросили ее, поскольку действовали быстро, рассказал Е1 источник в силовых структурах.
Напомним, Ксения Каторгина 10 октября отправилась показывать машину покупателям. Машину нашли в Челябинске у перекупщиков. Они рассказали, что машину им продали цыгане, с которыми приезжала девушка, похожая на Ксению. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».