В Томской области задержали маньяка, 15 лет нападавшего на женщин и подростков

Вычислить подозреваемого удалось благодаря анализу ДНК. Подозреваемым оказался 60-летний мужчина. Ему уже предъявлено обвинение по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Одна из жертв опознала мужчину.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники, задержанный в период с 1979 по 1990-е годы являлся сотрудником уголовного розыска. На момент задержания он работал в службе безопасности «Томскнефти».