В Томской области задержали маньяка, 15 лет нападавшего на женщин и подростков
Сегодня, 14:29ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Подозреваемый в нападении на женщин и подростков задержан в Томской области. Преступления мужчина совершал на протяжении 15 лет, сообщает СУ СКР по региону.
Вычислить подозреваемого удалось благодаря анализу ДНК. Подозреваемым оказался 60-летний мужчина. Ему уже предъявлено обвинение по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Одна из жертв опознала мужчину.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники, задержанный в период с 1979 по 1990-е годы являлся сотрудником уголовного розыска. На момент задержания он работал в службе безопасности «Томскнефти».
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