Одного из фигурантов дела по захвату похоронного рынка в Сысерти суд решил оставить под арестом, сообщает Е1.

Синарский районный суд Каменска-Уральского продлил арест Романа Короткова еще на три месяца, до января 2021 года. Напомним, в августе этого года суд вынес решение о заключении под стражу боксера Александра Этвиша, известного как «Русский Медведь». Вместе с ним были арестованы трое его подельников. Квартет обвиняется в нападениях и угрозах, направленных на взятие под контроль рынка ритуальных услуг Сысерти. На Урале арестовали участника протестов в сквере у Театра драмы «Русского медведя»

