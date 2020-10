«Единая Россия» напишет предвыборную программу при участии жителей регионов

«Единая Россия» объявила о создании народной предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму в 2021 году. Соавторами документа станут главы и жители регионов.

«Это будет народная программа, основанная на тех проблемах и вопросах, которые волнуют людей», — отметил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, она составляется в процессе общения с людьми на местах, а не в закрытых кабинетах, пишет nashgorod.ru. Одним из членов комиссии стал губернатор Челябинской области, секретарь реготделения «Единой России» Алексей Текслер. Он отметил важность регионального блока программы, так как у всех субъектов страны должны быть ресурсы для исполнения указов президента. «Важно усилить межбюджетные отношения в пользу регионов. В каждом субъекте должны быть свои точки роста, социально значимые объекты, проекты и мероприятия», — считает Текслер. Также глава Челябинской области назвал механизм народного бюджетирования важным компонентом программы, который неплохо зарекомендовал себя в регионах. По его мнению, очень важно вовлекать людей в распределение средств. Сейчас одной из основных задач программы ЕР станет восстановление и рост экономики. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением создать единый неснижаемый стандарт жизни для каждого россиянина и отразить это в разрабатываемом документе. По ее словам, человек не должен бояться переехать из одного региона страны в другой, потому что государство будет гарантировать минимальный социальный стандарт жизни по всей России. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отметил, что частью программного документа должно стать восстановление предпринимательской жизни в России. Нужно сохранить расходы на человеческий капитал — как со стороны властей, так и бизнеса. «Это одно из важных условий для посткризисного рывка и обеспечения устойчивых темпов развития страны в долгосрочной перспективе», — отметил он. Большой блок программы отведут под «социалку». В нем речь пойдет о широком круге вопросов - от защиты трудовых прав до предоставления бесплатных рецептурных лекарств тем, кто в них нуждается. Соавторами программного документа станут главы регионов, депутаты Госдумы, сенаторы и члены правительства. Также к работе привлекут промышленников, предпринимателей, общественников, активистов, волонтеров, ученых и бюджетников. Это поможет не только избавить программу от популизма, но и построить ее на серьезной научно-практической базе. Как сообщает сайт ER.ru, приоритетами программы станет поддержка и развитие экономики, инновационное развитие промышленности, защита малого и среднего бизнеса, соблюдение прав и интересов граждан, а также обеспечение соцгарантий. Секретарь Свердловского регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий рассказал, что при формировании программы партия всегда максимально привлекает граждан. «Так было в 2016 году, когда наша программа создавалась при участии десятков тысяч жителей Свердловской области. Безусловно, такой же подход будет и в 2021 году, - сообщил лидер свердловских единороссов. – Главными ориентирами при создании программы всегда являются благополучие граждан, их защита и забота о них. На территории Свердловской области действуют 17 партийных проектов, которые затрагивают все сферы деятельности: здравоохранение, культуру, образование, спорт, благоустройство и другие. Это позволяет «Единой России» непрерывно взаимодействовать с гражданами по всем этим вопросам». Виктор Шептий назвал главную цель деятельности партии. «Чтобы каждый гражданин вне зависимости от места проживания мог рассчитывать на полноценную социальную защиту, помощь и поддержку государства, особенно в условиях новых вызовов», - сказал он.

