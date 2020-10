В Екатеринбурге экс-гендиректору «Титановой долины» Артемию Кызласову продлили срок домашнего ареста, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Мера пресечения продлена Ленинским райсудом Екатеринбурга до 17 ноября включительно. Напомним, суд также продлил домашний арест второму фигуранту дела: бывшему заместителю министра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову. Ему вменяют посредничество во взятке в 2,5 миллиона рублей, которую должен был получить Кызласов. Суд продлил арест фигуранту дела о взятке гендиректору «Титановой долины»

