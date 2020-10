Временно вызов врача из Детской городской больницы Нижнего Тагила будет осуществляться по другим номерам. Дополнительные телефоны сообщили TagilCity.ru в пресс-службе медицинского учреждения.

Основные линии отключены по техническим причинам. Вызвать медицинского сотрудника можно по телефонам 8 (3435) 44-35-35, 8 (3435) 33-15-33. Следить за изменением ситуации можно в социальных сетях учреждения. Напомним, Детская городская поликлиника в рамках нацпроекта «Здравоохранение» получила оборудования для офтальмологических кабинетов. Тагильская ДГБ получила офтальмологическое оборудование на пять миллионов рублей

