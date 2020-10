Фигурант дела экс-главы УМВД Екатеринбурга нанес себе увечья в туалете СИЗО

Экс-начальник отделения в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу Владимир Нечаев, который является подозреваемым во взятке в крупном размере, нанес себе увечья в ИК-13, сообщает URA.RU со ссылкой на источники в свердловском ГУФСИН.

Он является фигурантом дела бывшего главы полиции Екатеринбурга Игоря Трифонова. По словам адвоката Ольги Кезик, сегодня в Тагилстроевском суде Екатеринбурга должно было рассматриваться ходатайство о продлении Нечаеву срока ареста. Я пока не могу давать комментариев, так как никаких справок не видела. К нему пока не пускают,заявила Кезик. В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области данный факт подтвердили. Там говорят, что Нечаев находился в туалете около пяти-семи минут. Сотрудники, следящие за камерами через видеонаблюдение, заподозрили неладное, зашли в туалет и обнаружили, что он нанес себе увечья,сообщают в пресс-службе ведомства. По словам руководителя пресс-службы свердловского ГУФСИН Дины Татарниковой, Нечаеву незамедлительно была оказана помощь и его жизни сейчас ничего не угрожает. Одним из мотивов могло быть то, что он ожидает продления стражи, в связи с чем и совершил такую акцию,говорит Татарникова. Напомним, экс-начальник ОЭБиПК УМВД по Екатеринбургу Владимир Нечаев был задержан в Москве сотрудниками ФСБ в середине сентября. Одновременно с ним был задержали и арестовали бывшего начальника УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова. Обоих этапировали в ИК-13 в Нижнем Тагиле. Обвиняемого во взятке генерала Трифонова этапировали в Нижний Тагил в спецвагоне

