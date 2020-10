На Урале прокуратура начала проверку после сообщений об «адском» собачьем приюте

Артемовская городская прокуратура организовала проверку по сообщению СМИ о ненадлежащем содержании собак, сообщают в пресс-службе ведомства.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что деятельность по содержанию беспризорных животных осуществляется ООО «Специализированная служба». Для проверки будут привлечены специалисты Департамента ветеринарии Свердловской области и другие контролирующие органы, которые регулируют вопросы ответственного обращения с животными. Органами полиции в приюте проводится доследственная проверка по сообщению о жестоком обращении с животными. По результатам проведенных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования. Напомним, ранее волонтеры рассказали, что в приюте для собак в Артемовском животных морят голодом, они умирают от обезвоживания и болезней. «Трупы среди живых»: активисты сообщили об издевательствах в собачьем приюте на Урале

