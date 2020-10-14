На Урале прокуратура начала проверку после сообщений об «адском» собачьем приюте

На Урале прокуратура начала проверку после сообщений об «адском» собачьем приюте

Сегодня, 17:21ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Артемовская городская прокуратура организовала проверку по сообщению СМИ о ненадлежащем содержании собак, сообщают в пресс-службе ведомства.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что деятельность по содержанию беспризорных животных осуществляется ООО «Специализированная служба».

Для проверки будут привлечены специалисты Департамента ветеринарии Свердловской области и другие контролирующие органы, которые регулируют вопросы ответственного обращения с животными.

Органами полиции в приюте проводится доследственная проверка по сообщению о жестоком обращении с животными.

По результатам проведенных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, ранее волонтеры рассказали, что в приюте для собак в Артемовском животных морят голодом, они умирают от обезвоживания и болезней.

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