На Урале прокуратура начала проверку после сообщений об «адском» собачьем приюте

В ходе надзорных мероприятий установлено, что деятельность по содержанию беспризорных животных осуществляется ООО «Специализированная служба».
Для проверки будут привлечены специалисты Департамента ветеринарии Свердловской области и другие контролирующие органы, которые регулируют вопросы ответственного обращения с животными.
Органами полиции в приюте проводится доследственная проверка по сообщению о жестоком обращении с животными.
По результатам проведенных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, ранее волонтеры рассказали, что в приюте для собак в Артемовском животных морят голодом, они умирают от обезвоживания и болезней.