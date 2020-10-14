Семья Дегтярёва приехала в Хабаровск

Приехав на Дальний Восток, Дегтярёв сразу заявил, что перевезет в Хабаровск свою семью. В недавнем интервью журналистам он сказал, что надеется перевести родных к декабрю. Глава региона уже приобрел квартиру в городе. Сейчас в комнатах делают ремонт. Политик готовит все необходимое для заселения жены и детей. Чтобы купить жилье в Хабаровске, Дегтярёву пришлось оформить ипотечный кредит.