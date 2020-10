Семья Дегтярёва приехала в Хабаровск

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв рассказал о долгожданном воссоединении с семьей. Родные главы региона переехали в Хабаровск. Дегтярёв, его супруга и четверо детей получили хабаровскую прописку.

В Хабаровск родственники политика переехали из Москвы. Сведения об этом появились на днях. Об этом информирует transsibinfo.com. Михаил Дегтярёв на совещании со строителями обратился к мэру Хабаровска Сергею Кравчуку. Он сказал градоначальнику, что в Хабаровске появилось шесть новых жителей. «Теперь у меня в паспорте гордый штамп „Хабаровск“ и у супруги, и у детей», — заявил врио губернатора. Он продемонстрировал участникам совещания свой паспорт со свежим штампом о прописке. Приехав на Дальний Восток, Дегтярёв сразу заявил, что перевезет в Хабаровск свою семью. В недавнем интервью журналистам он сказал, что надеется перевести родных к декабрю. Глава региона уже приобрел квартиру в городе. Сейчас в комнатах делают ремонт. Политик готовит все необходимое для заселения жены и детей. Чтобы купить жилье в Хабаровске, Дегтярёву пришлось оформить ипотечный кредит. «Сейчас обставляю, доделываю ремонт. Почему получил? Я ее купил. Мне никто ничего не дает», — ответил Михаил Дегтярёв на вопрос журналиста о том, получил ли он квартиру. В конце концов, глава региона смог справиться с бытовыми хлопотами и воссоединиться с семьей раньше намеченного срока. Ранее Михаил Дегтярёв не раз говорил, что он полюбил Дальний Восток. Хабаровск врио губернатора считает своим домом. По Москве политик не скучает. По признанию Дегтярёва, он, наоборот, скучает по Хабаровску, находясь в командировках в столице.

