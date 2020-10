В Екатеринбурге жертвой злоумышленников стала 82-летняя пенсионерка, она лишилась 500 тысяч рублей, сообщает Е1.

Похитители использовали стандартную схему кражи денег. В полиции рассказали, что потерпевшей позвонил мужчина, представился сотрудником банка. Он сказал, что неизвестные хотят снять с ее счета деньги и предложил женщине их обналичить, а затем перевести на защищенный счет. Пенсионерка испугалась, что может лишиться накоплений и выполнила все указания лжесотрудника банка. Напомним, в Екатеринбурге местная жительница была обманута на 530 тысяч рублей лжесотрудницей ПФ РФ. Пожилая екатеринбурженка отдала «сотруднице» ПФР полмиллиона рублей

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter