В Свердловской области самозанятые с начала пандемии COVID-19 получили безвозмездную помощь на сумму 75 миллионов 665 тысяч рублей, сообщается на сайте Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).

Государственную поддержку получили 8 985 человек, которые направили 15 133 заявки на ее получение в СОФПП. Почти каждый из обратившихся дважды получил по 5 тысяч рублей. Прием заявлений завершился 1 октября 2020 года. Напомним, в Нижнем Тагиле зарегистрированные самозанятые господдержку в связи с пандемией коронавируса на сумму 4,5 миллиона рублей. Самозанятые тагильчане получили 4,5 миллиона рублей господдежки

