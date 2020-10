Усс на 44 млрд рублей занизил сумму налогов «Норникеля»

Губернатор Красноярского края Александр Усс в два раза приуменьшил сумму налогов, которую в прошлом году «Норникель» перечислил в региональный бюджет. Цифра была озвучена на выездном совещании комитетов Совфеда РФ по вопросам социально-экономического развития Норильска.

Представитель компании рассказал, что в прошлом году сумма налогов, которую «Норникель» перечислил в бюджет Красноярского края, составила 104 миллиарда рублей. По поводу занижения этой цифры журналисты РБК направили запрос в пресс-службу администрации региона. Глава края почему-то упомянул 60 миллиардов рублей. Об этом сообщает rbc.ru. Политолог Марат Баширов считает, что губернатор просчитался на 44 миллиарда рублей. Либо он это сделал специально (тогда он может потерять пост в связи с утратой доверия за то, что использует власть в личных интересах), либо Усс не имеет надежной информации о том, что происходит в его регионе (здесь уже отставка за некомпетентность). Несмотря на слова губернатора, среди отечественных горнодобывающих и металлургических предприятий «Норникель» остается самым значительным налогоплательщиком. Если же говорить о Красноярском крае и Мурманской области, то здесь компания лидирует по размеру налогов в региональные бюджеты — они составляют, соответственно, 36% и 23%. По словам представителя компании, в прошлом году налоговая нагрузка «Норникеля» достигла 21% без учета НДФЛ. По этому показателю компания является безусловным лидером среди конкурентов. «Норникель» — металлургическое предприятие полного цикла. Представитель компании пояснил, что формирование основной добавленной стоимости происходит «не за счет добычи руды, а за счет ее глубокой переработки в металлы на территории России».

