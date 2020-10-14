Усс на 44 млрд рублей занизил сумму налогов «Норникеля»

Политолог Марат Баширов считает, что губернатор просчитался на 44 миллиарда рублей. Либо он это сделал специально (тогда он может потерять пост в связи с утратой доверия за то, что использует власть в личных интересах), либо Усс не имеет надежной информации о том, что происходит в его регионе (здесь уже отставка за некомпетентность).