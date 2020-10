«Уралвагонзавод» не заключил ни одного контракта на поставку вагонов на 2021 год, пишет РБК со ссылкой на инсайдеров в различных организациях.

По информации источника, крупнейшими партнерами нижнетагильского завода в 2020 году являлись СУЭК, ФГК (дочернее предприятие РЖД), Первая грузовая компания, но ни одна из них не продлила контракт на следующий год. Напомним, благодаря государственным гарантиям, УВЗ сможет реструктуризовать долги перед банком ВТБ. Средства были заимствованы в 2016-2017 годах. Правительство РФ поможет УВЗ в Нижнем Тагиле реструктурировать долги

Related news: Правительство РФ поможет УВЗ в Нижнем Тагиле реструктурировать долги

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter