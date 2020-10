В Екатеринбурге суд продлил срок ареста обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной

Свердловский областной суд продлил срок ареста трем фигурантам дела об убийстве Ксении Каторгиной, пишет E1.

Меру пресечения на время рассмотрения дела продлили до 10 декабря 2020 года. Таким образом, подозреваемые находятся в СИЗО почти один год. Напомним, адвокаты неоднократно просили отпустить своих подопечных под домашний арест, но суд оставлял их под арестом. 10 октября 2019 года девушку видели последний раз на Уралмаше, куда она поехала, чтобы продать свой автомобиль Audi Q5. После этого Ксения бесследно пропала, а машина была обнаружена у перекупщиков. Позже тело девушки обнаружили в одном из колодцев частного сектора у Северного кладбища. 15 октября задержали трех подозреваемых, двух мужчин и женщину. В Екатеринбурге завершили расследование по делу об убийстве Ксении Каторгиной

Related news: В Екатеринбурге завершили расследование по делу об убийстве Ксении Каторгиной

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter