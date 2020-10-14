В Екатеринбурге Свердлов и Ленин «стали соблюдать» масочный режим

На памятнике основателям Екатеринбурга Татищеву и де Геннину на Плотинке, на памятнике Свердлову на площади Парижской Коммуны, на памятнике Ленину на площади 1905 года и на памятнике Попову возле администрации губернатора появились маски. На них написано «Защити себя и своих близких».