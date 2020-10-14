В Екатеринбурге Свердлов и Ленин «стали соблюдать» масочный режим

В Екатеринбурге Свердлов и Ленин «стали соблюдать» масочный режим

Сегодня, 14:59ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
Волонтеры-медики в Екатеринбурге надели медицинские маски на памятники в центре города, сообщает Znak.com.

На памятнике основателям Екатеринбурга Татищеву и де Геннину на Плотинке, на памятнике Свердлову на площади Парижской Коммуны, на памятнике Ленину на площади 1905 года и на памятнике Попову возле администрации губернатора появились маски. На них написано «Защити себя и своих близких».

Кроме текста, на масках также размещаются два логотипа.

Первый из них используют власти регионна в официальных материалах, которые призывают жителей использовать СИЗы и вакцинироваться.

По словам директора департамента информационной политики региона Юлии Прытковой, администрация губернатора Свердловской области помогла волонтерам в согласовании акции со всеми органами власти.

Второй логотип принадлежит компании, которая занимается пошивом спортивной одежды. По словам представителя фирмы, маски были изготовлены бесплатно специально для проведения акции.

Напомним, в Свердловской области за минувшие сутки выявлено 211 случаев заболевания коронавирусом, всего сначала пандемии заболел 31 761 человек.

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