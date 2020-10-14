В Нижнем Тагиле «аварийка» перестала работать по ночам и выходным

В Нижнем Тагиле «аварийка» перестала работать по ночам и выходным

Сегодня, 10:29ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Аварийная служба «Водоканал-НТ» перешла на пятидневную рабочую неделю, сообщает телекомпания «Телекон».

По информации издания, рабочие часы установлены с 8.00 до 17.00. В остальное время реагировать на аварии будет некому.

Кроме того, от граждан поступали жалобы на долгий срок выполнения заявок. Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила проверила работу службы.

Долго выполняется заявочный ремонт. Управляющей компанией дома № 43 на улице Краснознаменная была подана заявка об аварийной ситуации. К 20 августа подвалы дома были затоплены. Аварийная служба отреагировала только 29 числа, через 12 суток, рассказал старший помощник прокурора Ленинской прокуратуры Алексей Эдилов.

Ведомство предписало «Водоканалу» изменить график аварийно-диспетчерской службы до 25 октября.

Напомним, жильцы дома Краснознаменная, 43, многократно жаловались на долгую реакцию на заявки со стороны «Водоканал-НТ». Подвал жилого дома был затоплен фекальными стоками. Организации было вынесено предупреждение от Роспотребнадзора.

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