В Нижнем Тагиле «аварийка» перестала работать по ночам и выходным

Долго выполняется заявочный ремонт. Управляющей компанией дома № 43 на улице Краснознаменная была подана заявка об аварийной ситуации. К 20 августа подвалы дома были затоплены. Аварийная служба отреагировала только 29 числа, через 12 суток, рассказал старший помощник прокурора Ленинской прокуратуры Алексей Эдилов.