В Нижнем Тагиле прошла проверка «Пятерочки» по сообщениям о защитной маске «напрокат»

В Нижнем Тагиле прошла проверка «Пятерочки» по сообщениям о защитной маске «напрокат»

Сегодня, 10:59ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле проверили «Пятерочку» по сообщениям о выдаче «напрокат» одноразовой защитной маски, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

В ходе проверки были выявлены нарушения в магазине на проспекте Ленина, 64. Отсутствовал пятидневный запас защитных масок для сотрудников, журнал контроля температуры тела велся с нарушениями, дезинфецировали помещение просроченным средством, сотрудники носили защитные средства с нарушением, а также на территории торговой площади нет прибора по обеззараживанию воздуха.

На «Пятерочку» могут составить протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). За нарушение предусмотрено наказание до 500 тысяч рублей и прекращение деятельности организации на срок до 90 дней.

Напомним, от покупателя поступила жалоба на то, что кассир выдал защитную маску на момент совершения оплаты, а затем попросил вернуть её обратно.

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