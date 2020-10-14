В Нижнем Тагиле прошла проверка «Пятерочки» по сообщениям о защитной маске «напрокат»

В ходе проверки были выявлены нарушения в магазине на проспекте Ленина, 64. Отсутствовал пятидневный запас защитных масок для сотрудников, журнал контроля температуры тела велся с нарушениями, дезинфецировали помещение просроченным средством, сотрудники носили защитные средства с нарушением, а также на территории торговой площади нет прибора по обеззараживанию воздуха.