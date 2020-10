В Свердловской области в рамках нацпроекта БКАД отремонтировано более 100 км трасс

Свыше ста улиц Свердловской области были отремонтированы и введены в эксплуатацию в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает департамент информполитики региона.

Промежуточные итоги были подведены на заседании проектной группы под руководством министра транспорта и дорожного хозяйства Василия Старкова. Заседание прошло 14 октября, как рассказал начальник управления автомобильных дорог Свердловской области Вячеслав Данилов, перед исполнителями проекта стояла главная задача - капитально отремонтировать и построить 28 участков региональных дорог общей протяженностью 86,2 километра. Среди них строительство таких важных объектов как Чусовская развязка с екатеринбургской кольцевой автодорогой, третий пусковой комплекс ЕКАД и реконструкция участка ЕКАД семь ключей - Большой Исток, подчеркнул Вячеслав Данилов. По словам заместителя главы Нижнего Тагила по городскому хозяйству Егора Копысова, в Нижнем Тагиле после реализации проекта введены в эксплуатацию 23 участка улиц протяженностью 30,6 километра, а до конца недели будут завершены работы над еще пятью улицами, ремонтируемыми на дополнительные средства из федерального бюджета. В уральской столице, как сообщает председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова, уже используется 21 участок улиц, общая протяженность которых составила 24 километра. Приемочная комиссия также занимается 15 участками улиц протяженностью почти 14 километров. Там работы почти завершены. Напомним, в конце сентября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитался президенту РФ Владимиру Путину о выполнении национальных проектов в регионе.

