В Свердловской области в рамках нацпроекта БКАД отремонтировано более 100 км трасс

По словам заместителя главы Нижнего Тагила по городскому хозяйству Егора Копысова, в Нижнем Тагиле после реализации проекта введены в эксплуатацию 23 участка улиц протяженностью 30,6 километра, а до конца недели будут завершены работы над еще пятью улицами, ремонтируемыми на дополнительные средства из федерального бюджета.