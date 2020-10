В Тюмени будут судить двух тагильчан за сбыт килограмма наркотиков

В Тюменский суд было направлено дело в отношении двух жителей Нижнего Тагила, пойманных с одним килограммом запрещенных веществ, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, тагильчани решили распространять наркотики, поэтому 30 апреля 2020 года напарники приехали в Тюмень и забрали почти один килограмм метамфетамина с целью сбыта. Их автомобиль был остановлен сотрудниками правоохранительных органов, в ходе обыска под пластиковой обшивкой в нижней части передней панели был найден подозрительный сверток, в котором и оказалось запрещенное вещество. На данный момент, обвиняемые находятся под стражей и обвиняются в преступлении по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Материалы дела были направлены прокуратурой Тюменской области в Калининский районный суд Тюмени для более детального рассмотрения. Напомним, недавно в Екатеринбурге нарядом полка патрульно-постовой службы был задержан местный житель, в личных вещах которого нашли сверток с амфетамином.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter