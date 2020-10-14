В Тюмени будут судить двух тагильчан за сбыт килограмма наркотиков

В Тюмени будут судить двух тагильчан за сбыт килограмма наркотиков

Сегодня, 20:52ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Тюменский суд было направлено дело в отношении двух жителей Нижнего Тагила, пойманных с одним килограммом запрещенных веществ, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, тагильчани решили распространять наркотики, поэтому 30 апреля 2020 года напарники приехали в Тюмень и забрали почти один килограмм метамфетамина с целью сбыта. Их автомобиль был остановлен сотрудниками правоохранительных органов, в ходе обыска под пластиковой обшивкой в нижней части передней панели был найден подозрительный сверток, в котором и оказалось запрещенное вещество.

На данный момент, обвиняемые находятся под стражей и обвиняются в преступлении по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

Материалы дела были направлены прокуратурой Тюменской области в Калининский районный суд Тюмени для более детального рассмотрения.

Напомним, недавно в Екатеринбурге нарядом полка патрульно-постовой службы был задержан местный житель, в личных вещах которого нашли сверток с амфетамином.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
наркотикисудтюменьсбытНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы