В Тюмени будут судить двух тагильчан за сбыт килограмма наркотиков

По версии следствия, тагильчани решили распространять наркотики, поэтому 30 апреля 2020 года напарники приехали в Тюмень и забрали почти один килограмм метамфетамина с целью сбыта. Их автомобиль был остановлен сотрудниками правоохранительных органов, в ходе обыска под пластиковой обшивкой в нижней части передней панели был найден подозрительный сверток, в котором и оказалось запрещенное вещество.