Верховный суд пересмотрит дело совершившего смертельное ДТП уральского байкера

Кассационная жалоба в Верховный суд была направлена женой байкера, которая уверена, что во время аварии ее мужа за рулем не было, поскольку он сидел на пассажирском месте. Женщина рассказывает, что, пока ее муж отбывает наказание, семья оказалась в больших долгах в связи с налогами от ведения бизнеса и кредитами. Помимо этого, жена осужденного с 2018 года не может забрать разбитый «Гелентваген», который признали вещдоком и передали на хранение родственникам погибшего Алексея. По словам женщины, те не заявляли о материальном ущербе и моральном вреде, однако машину на сегодняшний день так никто и не вернул.