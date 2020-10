Верховный суд пересмотрит дело совершившего смертельное ДТП уральского байкера

Верховным судом будет пересмотрено дело екатеринбургского байкера-предпринимателя, получившего пять лет колонии за смертельное ДТП, сообщает Е1.

В аварии скончался президент местного рок-клуба «Реактор» Алексей Мастерских. Кассационная жалоба в Верховный суд была направлена женой байкера, которая уверена, что во время аварии ее мужа за рулем не было, поскольку он сидел на пассажирском месте. Женщина рассказывает, что, пока ее муж отбывает наказание, семья оказалась в больших долгах в связи с налогами от ведения бизнеса и кредитами. Помимо этого, жена осужденного с 2018 года не может забрать разбитый «Гелентваген», который признали вещдоком и передали на хранение родственникам погибшего Алексея. По словам женщины, те не заявляли о материальном ущербе и моральном вреде, однако машину на сегодняшний день так никто и не вернул. Напомним, ДТП произошло 25 августа 2018 года, когда автомобиль Mercedes, пассажиром которого был музыкант Алексей Мастерских, двигался на высокой скорости. Водитель легкового автомобиля пытался избежать столкновения с грузовиком и слетел с дороги. В результате машина перевернулась.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter