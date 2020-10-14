Жестко задержанная гаишниками врач из Екатеринбурга требует пересмотра дела

Напомним, конфликт между детским врачом-неонатологом и сотрудниками ДПС случился в апреле этого года в селе Мраморском. Ольга ехала по селу чтобы набрать воды для свекрови. С ее слов, когда она вернулась домой, за ней следом подъехала машина ДПС. Сотрудники потребовали предъявить документы. Женщина попыталась пройти за ними в дом, но сотрудники ГИБДД потребовали пройти ее в их машину. Врача повалили на землю и надели на нее наручники. После жесткого задержания у нее зафиксированы ушибы, гематомы и сотрясение мозга.