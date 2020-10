Жестко задержанная гаишниками врач из Екатеринбурга требует пересмотра дела

Детский врач Ольга Пряхина, которую жестко задержали сотрудники ГАИ подала кассационную жалобу и требует признать их действия незаконными, сообщает Е1 со ссылкой на потерпевшую.

По словам женщины, штраф она до сих пор не заплатила. Врач подала кассационную жалобу и будет добиваться справедливого, по ее мнению, решения. Она отмечает, что для нее этот вопрос принципиальный. Я не считаю, что бить женщину, волочить ее в наручниках по земле — это нормально. Я не преступник, не была вооружена, не представляла для двух мужчин никакой опасности,говорит Ольга. Суд Полевского признал действия сотрудников ГИБДД законными, а женщине выписали штраф 800 рублей за неповиновение сотрудникам полиции. При апелляции областной суд оставил это решение в силе. Video: ГИБДД по Свердловской области Напомним, конфликт между детским врачом-неонатологом и сотрудниками ДПС случился в апреле этого года в селе Мраморском. Ольга ехала по селу чтобы набрать воды для свекрови. С ее слов, когда она вернулась домой, за ней следом подъехала машина ДПС. Сотрудники потребовали предъявить документы. Женщина попыталась пройти за ними в дом, но сотрудники ГИБДД потребовали пройти ее в их машину. Врача повалили на землю и надели на нее наручники. После жесткого задержания у нее зафиксированы ушибы, гематомы и сотрясение мозга. Врач из Екатеринбурга обвинила сотрудников ГИБДД в жестком задержании

