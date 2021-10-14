Часовня за ДК «Юбилейный» открылась для прихожан в Нижнем Тагиле

Часовня за ДК «Юбилейный» открылась для прихожан в Нижнем Тагиле
Часовня за ДК «Юбилейный» открылась для прихожан в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:02ОбществоФото: TagilCity.ru
Свято-Николаевская часовня-памятник за дворцом культуры «Юбилейный» открылась для тагильчан. Пока она будет работать три дня в неделю, в часовне клирики будут служить молебны.

Сейчас она работает во вторник, четверг и воскресенье, с 11.30 до 12.30. В 12.00 там служатся молебны, которые совершают монашествующие клирики Казанского мужского монастыря. Возможно в часовне будут размещены дополнительные иконы.

В Казанском соборе есть старинные иконы, которые были спасены из уничтоженного Выйско-Никольского собора, на месте которого и воздвигнута часовня. Сейчас рассматривается вопрос о том, какие из них будут размещены в ней, как организовать надлежащее их сохранение, так как в часовне нет отопления, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе Нижнетагильской епархии.

Фото:TagilCity.ru

Напомним, часовня была построена на благотворительные средства на территории снесенного Выйско-Никольского собора, при котором находилась усыпальница Демидовых. 22 сентября ее освятил епископ Нижнетагильский и Невьянский Преосвященный Феодосий. На торжественном мероприятии присутствовали глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

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