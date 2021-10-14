Директор МУПа выпустил водителей на линию после их жалобы прокурору Тагила

Директор МУПа выпустил водителей на линию после их жалобы прокурору Тагила
Директор МУПа выпустил водителей на линию после их жалобы прокурору Тагила
Сегодня, 10:41ОбществоУльяна СавинаФото: 1MI
Водители МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» обратились к прокурору для решения конфликта с директором Борисом Моровым. Сначала начальник снизил им премию, затем перестал выпускать на выезды. После публикации в СМИ и в соцсетях чиновник разрешил возобновить работу на линии.

Сотрудники СЗГХ также обратились в администрацию города, попросив привлечь директора к ответственности. В муниципалитете пояснили, что Борис Моров вправе распоряжаться премией. Права работников не нарушены, так как заработную плату им начисляют регулярно.

Прокуратура еще не ответила, ждем. Моров молчит, выпустили на линию, работаем, сообщил редакции TagilCity.ru один из водителей.

Редакция TagilCity.ru отправила запрос в «Служба заказчика городского хозяйства» для выяснения всех обстоятельств.

Напомним, 17 сентября водители приехали на работу. Директор МУПа спросил их, почему они не на выборах, на что сотрудники ответили, что проголосовали онлайн. Тогда Борис Моров лишил их 20% премии. Некоторых водителей он отстранил от работы по неизвестным причинам.

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