Фонд Владимира Потанина учреждает эндаумент на 100 млрд рублей

Президент «Норникеля» и владелец «Интерроса» Владимир Потанин планирует создание эндаумента при своем благотворительном фонде. Предполагается, что размер целевого капитала должен достичь 100 миллиардов рублей за ближайшее десятилетие. Такая информация поступила от официальных представителей фонда Потанина.

Как сообщает interfax.ru, предприниматель в комментарии для пресс-службы назвал эндаумент важнейшим инструментом реализации долгосрочных планов и воплощения в жизнь масштабных проектов как в сфере образования и культуры, так и для поддержки необходимых для общества социальных инициатив. Последние 15 лет фонд Потанина работает над развитием института эндаументов в нашей стране. В числе таких инициатив — запуск образовательной программы в Российской экономической школе и Московской школе управления «Сколково». Предприниматель часто говорит о том, что участвует в благотворительности с того момента, как организовал свой первый бизнес. Председатель совета фонда Лариса Зелькова прокомментировала новость о создании эндаумента, отметив, что 10 лет назад Владимир Потанин пообещал передать большую часть заработанных им средств на благотворительные нужды. Таким образом, эндаумент выступает одним из механизмов воплощения данного решения в жизнь и является гарантией работы благотворительных программ в дальнейшем. По словам генерального директора фонда Оксаны Орачевой, доходы от эндаумента будут направляться на финансирование благотворительных программ. Она заявила, что благодаря наличию целевого капитала появится возможность участвовать в благотворительной деятельности и решать многие важные задачи в долгосрочной перспективе. Кроме участия в капитале эндаументов, владелец «Интерроса» уже достаточно долго занимается реализацией и других инициатив в сфере благотворительности, также занимаясь поддержкой проектов в области науки и искусства. В 2021 году Благотворительный фонд Потанина поднялся на первую строчку рейтинга топ-20 частных благотворительных фондов самых состоятельных предпринимателей России, составленного Forbes. После начала эпидемии коронавируса в стране Потанина направил 1 миллиард рублей личных средств некоммерческим организациям, которые оказывают помощь социально незащищенным слоям населения, а также российским музеям. Помимо этого, в текущем году он передал из своего личного капитала 500 миллионов рублей на запуск лаборатории программируемых материалов Константина Новоселова — перспективного ученого, который получил Нобелевскую премию по физике в 2010 году. Сейчас Потанин занимает второе место в списке самых состоятельных российских предпринимателей по версии Forbes. Издание оценивает его состояние в 27 миллиардов долларов.

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