Фонд Владимира Потанина учреждает эндаумент на 100 млрд рублей

Как сообщает interfax.ru, предприниматель в комментарии для пресс-службы назвал эндаумент важнейшим инструментом реализации долгосрочных планов и воплощения в жизнь масштабных проектов как в сфере образования и культуры, так и для поддержки необходимых для общества социальных инициатив.
Последние 15 лет фонд Потанина работает над развитием института эндаументов в нашей стране. В числе таких инициатив — запуск образовательной программы в Российской экономической школе и Московской школе управления «Сколково». Предприниматель часто говорит о том, что участвует в благотворительности с того момента, как организовал свой первый бизнес.
Председатель совета фонда Лариса Зелькова прокомментировала новость о создании эндаумента, отметив, что 10 лет назад Владимир Потанин пообещал передать большую часть заработанных им средств на благотворительные нужды. Таким образом, эндаумент выступает одним из механизмов воплощения данного решения в жизнь и является гарантией работы благотворительных программ в дальнейшем.
По словам генерального директора фонда Оксаны Орачевой, доходы от эндаумента будут направляться на финансирование благотворительных программ. Она заявила, что благодаря наличию целевого капитала появится возможность участвовать в благотворительной деятельности и решать многие важные задачи в долгосрочной перспективе.
Кроме участия в капитале эндаументов, владелец «Интерроса» уже достаточно долго занимается реализацией и других инициатив в сфере благотворительности, также занимаясь поддержкой проектов в области науки и искусства. В 2021 году Благотворительный фонд Потанина поднялся на первую строчку рейтинга топ-20 частных благотворительных фондов самых состоятельных предпринимателей России, составленного Forbes.
После начала эпидемии коронавируса в стране Потанина направил 1 миллиард рублей личных средств некоммерческим организациям, которые оказывают помощь социально незащищенным слоям населения, а также российским музеям. Помимо этого, в текущем году он передал из своего личного капитала 500 миллионов рублей на запуск лаборатории программируемых материалов Константина Новоселова — перспективного ученого, который получил Нобелевскую премию по физике в 2010 году.
Сейчас Потанин занимает второе место в списке самых состоятельных российских предпринимателей по версии Forbes. Издание оценивает его состояние в 27 миллиардов долларов.