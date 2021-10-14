Мать баскетболиста из-за телефона заявила на тренера «Юпитера» в прокуратуру Тагила

Спортивная смена в лагере «Золотой луг» проходила с 10 по 23 августа. Тагильчанка доверила своего 11-летнего сына-баскетболиста Наталье Миттель и Елене Рассман — тренерам спортивной школы олимпийского резерва «Юпитер».
Было ясно, что его всё устраивало и ему очень нравилось нахождение в лагере, рассказала она редакции TagilCity.ru.
Последний раз перед конфликтом она общалась с ребенком 11 августа. На следующий день тренеры Наталья Миттель и Елена Рассман изъяли телефоны у 30 воспитанников, так как кто-то выдавил стекло входной двери и измазал фекалиями стены в уборной. Помимо этого, мальчики бегали по коридору во время тихого часа. Тренеры осведомили родителей.
В лагере воспитательный момент, много косяков. Телефоны забрали, вернем через день. Все живы, здоровы, написала Елена Рассман в общем диалоге.
Вопросов у родителей не возникло. Однако одна мама решила поговорить с сыном, так как переживала за его здоровье. Ранее у него болела нога.
Отобрать телефон в воспитательных целях хорошо, конечно, но давайте договоримся на берегу. Дети должны иметь связь с родителями, написала мама спортсмена тренеру.
Тренер отказала родительнице.
Мы договорились: как только они отработают все косяки — получат телефоны. Выделять кого-то из детей я не буду, потому что мы — команда! ответила Миттель женщине.
В личной переписке разгорелся конфликт. Тагильчанка настаивала на общении с сыном, предложила выдавать телефон утром и вечером для созвона. Но тренер была непреклонна:
Сейчас наблюдается положительная динамика в общении друг с другом, они играют на воздухе, а не сидят в корпусе с телефоном… С детьми все хорошо. Они бодры, веселы, сыты, здоровы. Все под нашим неусыпным вниманием!
Родительница пошла на крайние меры, пригрозив тренеру заявлением в прокуратуру, но снова услышала отрицательный ответ. Миттель написала, что лагерь — не санаторий, если родители отправили ребенка на сборы, то доверили его тренерам. С ее слов, дети подчиняются законам, если не будет порядка — наступит хаос. А допустить этого она не могла.
Если вас не устраивают наши методы работы, забирайте ребенка, посадите перед собой и объясните, что разбивать стекло — плохо. Размазывать какашки по стене туалета — плохо. Бегать в тихий час с телефоном по корпусу и мешать отдыхать — плохо. Лениться и не выполнять тренировочные задания — плохо. Материться и воровать у младших сладости — плохо! Вот за что мы забрали ИГРУШКУ, написала Миттель.
При этом тренер подчеркнула, что ответственность за жизнь и здоровье детей в лагере несут именно они. Миттель также написала, что взяла ребенка в лагерь из сострадания и жалости, так как у него нет предрасположенности к спорту. А тренер заинтересован в победах команды, добавила она в беседе с редакцией TagilCity.ru. Женщина сообщила, что у ее сына тяжелые хронические заболевания, и ей необходимо знать о его самочувствии.
Я не считаю моего сына и себя какими-либо ущербными и нуждающимися в её сострадании. Мой сын абсолютно здоров, кроме аллергических реакций на некоторые компоненты продуктов питания. Состояние здоровья моего сына подтверждается медицинскими документами, где указано, что он может заниматься в спортивных секциях,говорит родительница.
Миттель ответила, что отстраняет ребенка от тренировок. Она предложила: либо тренер водит ребенка на кружки, либо родитель забирает его из лагеря.
Это не лагерь, куда дети приехали отдыхать, а учебно-тренировочные сборы по баскетболу. У нас нагрузки очень большие. Утром тренировка — вечером тренировка, комментирует переписку в беседе с редакцией TagilCity.ru Елена Рассман.
После конфликта тагильчанка забрала ребенка из лагеря. Мальчик сказал ей, что после отстранения ходил один. С его слов, он с еще одним воспитанником зашел в комнату тренеров и увидел на их столе алкоголь. От Натальи Миттель и Елены Рассман пахло спиртным, утверждает ребенок.
Тренеры СШОР «Юпитер» Наталья Миттель и Елена Рассман прокомментировали редакции TagilCity.ru произошедшее. Они не отрицают, что забрали телефоны и отстранили ребенка от тренировок. С их слов, спортсмен не ходил по лагерю один, подтвердить это могут записи видеонаблюдения.
Меня вообще не было, я заехала после ПЦР 12 числа. Мама пишет, что с 11 числа не слышала сына, однако телефоны забрали вечером 12 августа, говорит Миттель.
Мальчики вели себя плохо во время тихого часа, позже на них пожаловалась уборщица. Кто-то измазал стены в туалете фекалиями. Женщины решили не устраивать разборки, а наказать всю команду. Тренеры собрали 30 воспитанников в 22.00 и сообщили, что забирают телефоны в воспитательных целях. Поступившие от родительницы претензии возмутили тренеров.
У нас командный вид спорта, мы не можем одному выдать, а у другого забрать. Мы воспитываем команду, коллективизм, поэтому не можем выделить одного ребенка, сказала редакции TagilCity.ru Елена Рассман.
Отрицают тренеры только алкоголь на их столе в комнате. Они задаются вопросом: как воспитанники попали туда? Перед их комнатой было помещение со спортинвентарем, куда дети могли зайти и взять необходимое. Но дальше пройти в момент отсутствия тренеров воспитанники не должны были.
У меня вообще сахарный диабет, он несовместим с приемом алкоголя. Я 4 года не пью никакой алкоголь, говорит Миттель.
Ребенка, по ее словами, не исключили из секции, а отстранили от тренировок.
По ее словам, я — алкоголик, я наношу психологическую травму, мои методы работы не устраивают. Но при этом она требует, чтобы ребенок у меня занимался, сказала редакции TagilCity.ru тренер.
Педагогический стаж Натальи Миттель — 32 года, Елены Рассман — 14 лет. За время работы таких претензий со стороны родителей, с их слов, не было.
Нам жалко только «Золотой луг». Они всего лишь предоставили нам территорию для сборов, говорит Елена Рассман.
Тагильчанка написала заявление в администрацию Нижнего Тагила, министерство физкультуры и спорта Свердловской области, лагерь «Золотой луг», прокуратуру Ленинского района, в Роспотребнадзор региона и уполномоченному по правам ребенка.
Администрация Нижнего Тагила перенаправила обращение начальнику Управления по развитию физкультуры, спорта и молодежной политики города. Министерство физкультуры и спорта региона и городское управление дали один и тот же ответ.
По итогам проверки тренерам вынесено предупреждение о недопустимости совершения подобных действий в дальнейшем. На данный момент мальчик является спортсменом МАУ СШОР «Юпитер» и может посещать тренировки, говорится в документе, переданном в редакцию TagilCity.ru.
Лагерь «Золотой луг» опроверг слова женщины о том, что ее сын в одиночку ходил по территории комплекса.
15 августа был игровой день, тренировки не проводились. Утром была игра по пляжному волейболу, и ваш сын принимал в ней участие. Все это можно легко проверить, так как есть свидетели и в лагере ведется круглосуточное видеонаблюдение. Информация о том, что ваш сын «… предоставлен сам себе и ничем не занят» является недостоверной,сказано в ответе «Золотого луга».
Прокуратура Ленинского района перенаправила обращение в прокуратуру Тагилстроевского района. Сейчас ведомство проводит проверку. Ответа от Роспотребнадзора и уполномоченного по правам ребенка пока что не последовало.
Наталья Миттель в случае доведения дела до суда собирается подавать встречный иск о клевете.
Дайте нам работать с детьми и воспитать в них чувство ответственности за команду, за семью и за Родину! писала она родителю.