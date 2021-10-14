Мать баскетболиста из-за телефона заявила на тренера «Юпитера» в прокуратуру Тагила

При этом тренер подчеркнула, что ответственность за жизнь и здоровье детей в лагере несут именно они. Миттель также написала, что взяла ребенка в лагерь из сострадания и жалости, так как у него нет предрасположенности к спорту. А тренер заинтересован в победах команды, добавила она в беседе с редакцией TagilCity.ru. Женщина сообщила, что у ее сына тяжелые хронические заболевания, и ей необходимо знать о его самочувствии.