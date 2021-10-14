После реконструкции торжественно открыт двор на Газетной в Нижнем Тагиле

Год назад в дождливую погоду здесь невозможно было пройти без резиновых сапог. Сколько помню, вокруг лужи, разбитые тротуары, детям играть негде, из освещения — два фонаря. Чтобы избавиться от грязи и необустроенности нам пришлось взять инициативу в свои руки, сменить управляющую компанию на «ЖЭУ № 1 и заявиться на участие в нацпроекте,поделилась рецептом благоустройства член совета дома № 87 Надежда Андакова.