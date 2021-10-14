После реконструкции торжественно открыт двор на Газетной в Нижнем Тагиле

В открытии реконструированных дворовых территорий многоквартирных домов приняли участие глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, председатель гордумы Вадим Раудштейн, представители УК и подрядчика, сообщает пресс-служба мэрии.
Год назад в дождливую погоду здесь невозможно было пройти без резиновых сапог. Сколько помню, вокруг лужи, разбитые тротуары, детям играть негде, из освещения — два фонаря. Чтобы избавиться от грязи и необустроенности нам пришлось взять инициативу в свои руки, сменить управляющую компанию на «ЖЭУ № 1 и заявиться на участие в нацпроекте,поделилась рецептом благоустройства член совета дома № 87 Надежда Андакова.
Реконструированные придомовые территории имеют современное наружное освещение, заасфальтированные проезды и пешеходные дорожки, съезды для детских колясок и велосипедов, удобная парковка на 50 машин, газоны, деревья и кустарники.
Ваш двор стал одним из самых красивых и комфортных в центральной части города,заявил Владислав Пинаев.
Напомним, снесены 20 аварийных домов под Нижним Тагилом в поселке Уралец, жители которых расселены в другое жилье. Местные жители провели благоустройство освободившейся территории.