После реконструкции торжественно открыт двор на Газетной в Нижнем Тагиле

После реконструкции торжественно открыт двор на Газетной в Нижнем Тагиле
После реконструкции торжественно открыт двор на Газетной в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:16ОбществоФото: 1МI
Открытые дворовые территории по улице Газетной, д.№ 87 и 95 в Нижнем Тагиле реконструированы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В открытии реконструированных дворовых территорий многоквартирных домов приняли участие глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, председатель гордумы Вадим Раудштейн, представители УК и подрядчика, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото:пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Год назад в дождливую погоду здесь невозможно было пройти без резиновых сапог. Сколько помню, вокруг лужи, разбитые тротуары, детям играть негде, из освещения — два фонаря. Чтобы избавиться от грязи и необустроенности нам пришлось взять инициативу в свои руки, сменить управляющую компанию на «ЖЭУ № 1 и заявиться на участие в нацпроекте,поделилась рецептом благоустройства член совета дома № 87 Надежда Андакова.

Реконструированные придомовые территории имеют современное наружное освещение, заасфальтированные проезды и пешеходные дорожки, съезды для детских колясок и велосипедов, удобная парковка на 50 машин, газоны, деревья и кустарники.

Ваш двор стал одним из самых красивых и комфортных в центральной части города,заявил Владислав Пинаев.

Напомним, снесены 20 аварийных домов под Нижним Тагилом в поселке Уралец, жители которых расселены в другое жилье. Местные жители провели благоустройство освободившейся территории.

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