РЭО: Чтобы завершить "мусорную" реформу нужно порядка 450 млрд рублей

Реформа отрасли обращения с ТКО проводится в Российской Федерации с начала 2019 года. Основная ее задача – сокращение объемов направляемого на полигоны ТКО мусора. Помимо этого, в рамках реформы будет проводиться борьба с незаконными свалками. Наконец, одним из ее направлений будет работа с населением по более цивилизованному обращению с мусором.