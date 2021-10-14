РЭО: Чтобы завершить "мусорную" реформу нужно порядка 450 млрд рублей

По словам Буцаева, чтобы достичь запланированных в проекте целей, нужно вложить к 2030 году 450 млрд рублей. Однако поступающие сейчас суммы существенно меньше нужного уровня, пишет ТАСС.
Руководитель РЭО заявил, что эффект от проведения реформы будет виден уже после того, как освоят более половины от необходимых средств. Тогда уменьшится объем мусора, отправляемого на полигоны ТКО для захоронения.
Буцаев сообщил о планах, согласно которым к 2030 году в России создадут мощности на 94 млн тонн отходов. Это общая цифра, полученная при сложении разных направлений обработки, утилизации и размещения отходов. При этом, 47 млн тонн пойдут на обработку, почти 12 млн тонн будут направляться на компостирование и еще 2,9 млн тонн будет отправляться на изготовление горючего.
Как отметил Буцаев, чтобы реформа не забуксовала, нужно уже в ближайшее время инвестировать 200 млрд рублей. При этом поступающие сейчас средства явно недостаточны. Это касается и инвестиций ППК “РЭО”.
Реформа отрасли обращения с ТКО проводится в Российской Федерации с начала 2019 года. Основная ее задача – сокращение объемов направляемого на полигоны ТКО мусора. Помимо этого, в рамках реформы будет проводиться борьба с незаконными свалками. Наконец, одним из ее направлений будет работа с населением по более цивилизованному обращению с мусором.
Уже к 2024 году в рамках нацпроекта “Экология” планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Также стоит задача обеспечить до 2030 года стопроцентную сортировку ТКО.