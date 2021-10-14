Специалисты РЭО разработали федеральную схему обращения с мусором

На разработанной Российским экологическим оператором (РЭО) федеральной схеме обращения с бытовыми отходами можно увидеть все объекты, связанные с утилизацией мусора, и оценить возможность их загрузки. Об этом глава РЭО Денис Буцаев рассказал в ходе выступления на Российском экологическом форуме.

Буцаев отметил, что в настоящее время схема полностью готова и согласована с регионами, сообщает ТАСС. Отмечается. что основная сложность согласования заключалась в частом расхождении федеральной схемы с территориальными, в результате чего нужно было изыскивать пути для компромиссов по вопросам подбора мест для размещения объектов, их мощности и стоимости. По словам руководителя РЭО, электронная схема обращения с отходами позволит автоматически контролировать тариф на услуги по утилизации — для этого в нее будет дополнительно загружен модуль Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Кроме того, на федеральной схеме можно будет прикинуть, как разместить тот или иной объект утилизации мусора, рассчитать его загрузку и в итоге получить готовую экономическую модель. Вице-премьер Виктория Абрамченко распорядилась. чтобы до конца этого года в схему был загружен полный список контейнерных площадок по стране. По словам Буцаева, этот шаг очень важен в плане контроля работы всех мусоровозов в России — это порядка 18 тыс. машин. Кроме того, у специалистов отрасли теперь есть блок, связанный с переработчиками мусора. Это важно не только с точки зрения информации о перспективных объектах, но и для инвесторов, которые таким образом смогут рассчитать целесообразность вложений в тот или иной объект.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter