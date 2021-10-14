Спрятавшемуся в лесу от правосудия герою TikTok’a челябинский суд отменил приговор

Жителю Касли Челябинской области городской суд отменил заочный приговор за вымогательство, сообщает Ура.ру.
Мужчину обвиняли в вымогательстве в составе группы лиц. После того, как он стал скрываться от правосудия, челябинский суд заочно приговорил беглеца к 7-ми годам колонии. Одной из соучастниц преступления была изменена статья обвинения, что позволило прокуратуре выступить с апелляцией об отмене приговора беглому уральцу.
Находясь в бегах в уральских лесах, челябинец завел аккаунт в TikTok, который стал быстро набирать популярность. Основная аудитория поддерживает скитальца. Уралец надеется, что апелляционный суд полностью снимет с него все обвинения. Пока он продолжает скрываться в лесу.
Напомним, история со звездой TikTok’a началась в середине августа 2021 года. Мужчина сбежал от правосудия и спрятался в лесу. Оттуда он выкладывал ролики и сообщения о своей невиновности, его аккаунт быстро набрал популярность лояльной аудитории.