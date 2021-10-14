Спрятавшемуся в лесу от правосудия герою TikTok’a челябинский суд отменил приговор

Спрятавшемуся в лесу от правосудия герою TikTok’a челябинский суд отменил приговор
Спрятавшемуся в лесу от правосудия герою TikTok’a челябинский суд отменил приговор
Сегодня, 11:08ОбществоФото: 1МI
Молодой человек прятался в уральских лесах от правосудия с лета 2021 года. Суд заочно осудил его по статье за вымогательство, но по апелляции прокуратуры Челябинска приговор был отменен.

Жителю Касли Челябинской области городской суд отменил заочный приговор за вымогательство, сообщает Ура.ру.

Мужчину обвиняли в вымогательстве в составе группы лиц. После того, как он стал скрываться от правосудия, челябинский суд заочно приговорил беглеца к 7-ми годам колонии. Одной из соучастниц преступления была изменена статья обвинения, что позволило прокуратуре выступить с апелляцией об отмене приговора беглому уральцу.

Находясь в бегах в уральских лесах, челябинец завел аккаунт в TikTok, который стал быстро набирать популярность. Основная аудитория поддерживает скитальца. Уралец надеется, что апелляционный суд полностью снимет с него все обвинения. Пока он продолжает скрываться в лесу.

Напомним, история со звездой TikTok’a началась в середине августа 2021 года. Мужчина сбежал от правосудия и спрятался в лесу. Оттуда он выкладывал ролики и сообщения о своей невиновности, его аккаунт быстро набрал популярность лояльной аудитории.

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