Суд из-за загрязнения воды и иск матери хоккеиста. Итоги дня в Свердловской области

Суд из-за загрязнения воды и иск матери хоккеиста. Итоги дня в Свердловской области
Суд из-за загрязнения воды и иск матери хоккеиста. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 19:11ОбществоФото: 1MI
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 14 октября.

48-летняя екатеринбурженка Ирина Тишина пропала при странных обстоятельствах. 12 октября она ушла утром из дома, оставив все вещи, пока ее мама гуляла с собакой. По словам подруги, в последнее время Ирина была в стрессовом состоянии и плохо себя чувствовала.

ЦГБ № 1 судится с матерью погибшего в медучреждении хоккеиста ХК «Спутник» Сергея Симонова. В 2016 году 23-летний юноша попал в больницу после тренировки с разрывом селезенки и был прооперирован. Однако после операции у Сергея открылось внутренне кровотечение и спасти его не удалось. Виновным в гибели хоккеиста был признан хирург ЦГБ № 1, который получил срок.

В 2019 году мать умершего спортсмена Любовь Симонова обратилась в суд и потребовала взыскать с больницы 5 миллионов морального ущерба, так как до смерти сына находилась на его иждивении. Суд удовлетворил иск частично, 3 миллиона были полностью ей выплачены. Женщина обжаловала решение в различных инстанциях суда, в результате чего дело было возвращено в суд первой инстанции. В итоге в 2021 году Ленинский суд Екатеринбурга обязал ЦГБ № 1 выплатить матери 1,8 миллиона рублей за потерю кормильца и по 48 тысяч рублей в месяц с индексацией.

Уже несколько лет подряд в Свердловской области отмечается убыль населения. В Свердловскстате пояснили, что пандемия коронавируса не является основной причиной в разнице между рождаемостью и смертностью, она только усугубила ситуацию.

«Водоканал-НТ» требует у ЕВРАЗ НТМК 132,9 миллиона рублей за сброс запрещенных загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения. Комбинат задолжал оплату за июнь и июль 2021 года. В свою очередь ЕВРАЗ НТМК подал встречный иск на 6,4 миллиона рублей за неосновательное обогащение, так как «Водоканал-НТ» сбросил в централизованную систему водоотведения в 25 раз больше тарифа загрязняющих веществ и выставил счет на оплату свыше нормы.

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