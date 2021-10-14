Суд из-за загрязнения воды и иск матери хоккеиста. Итоги дня в Свердловской области

ЦГБ № 1 судится с матерью погибшего в медучреждении хоккеиста ХК «Спутник» Сергея Симонова. В 2016 году 23-летний юноша попал в больницу после тренировки с разрывом селезенки и был прооперирован. Однако после операции у Сергея открылось внутренне кровотечение и спасти его не удалось. Виновным в гибели хоккеиста был признан хирург ЦГБ № 1, который получил срок.
В 2019 году мать умершего спортсмена Любовь Симонова обратилась в суд и потребовала взыскать с больницы 5 миллионов морального ущерба, так как до смерти сына находилась на его иждивении. Суд удовлетворил иск частично, 3 миллиона были полностью ей выплачены. Женщина обжаловала решение в различных инстанциях суда, в результате чего дело было возвращено в суд первой инстанции. В итоге в 2021 году Ленинский суд Екатеринбурга обязал ЦГБ № 1 выплатить матери 1,8 миллиона рублей за потерю кормильца и по 48 тысяч рублей в месяц с индексацией.
Уже несколько лет подряд в Свердловской области отмечается убыль населения. В Свердловскстате пояснили, что пандемия коронавируса не является основной причиной в разнице между рождаемостью и смертностью, она только усугубила ситуацию.
«Водоканал-НТ» требует у ЕВРАЗ НТМК 132,9 миллиона рублей за сброс запрещенных загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения. Комбинат задолжал оплату за июнь и июль 2021 года. В свою очередь ЕВРАЗ НТМК подал встречный иск на 6,4 миллиона рублей за неосновательное обогащение, так как «Водоканал-НТ» сбросил в централизованную систему водоотведения в 25 раз больше тарифа загрязняющих веществ и выставил счет на оплату свыше нормы.