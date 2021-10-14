Суд назначил тагильской больнице пожизненное содержание матери погибшего хоккеиста

Суд обязал тагильскую ЦГБ № 1 пожизненно содержать мать хоккеиста ХК «Спутник» Сергея Симонова, который погиб в результате врачебной халатности хирурга больницы. Однако само медучреждение с таким решением не согласно.

В 2016 году 23-летний хоккеист из «Спутника» Сергей Симонов на тренировке столкнулся с партнером по команде. В результате происшествия спортсмен попал в ЦГБ № 1 с разрывом селезенки, где его прооперировали. Но через несколько часов Симонову стало хуже — открылось внутреннее кровотечение. Медики попытались его спасти, но молодой человек умер на операционном столе. Виновным в гибели хоккеиста был признан хирург ЦГБ № 1. В конце 2017 года он был осужден по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Его приговорили к двум годам ограничения свободы и году запрета работы в медицине. Весной 2018 года, через три месяца после вынесения приговора, осужденный хирург был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Как пояснили TagilCity.ru в пресс-службе ЦГБ № 1, в больнице он больше не работает. В 2019 году мать погибшего спортсмена Любовь Симонова обратилась в районный суд Екатеринбурга с требованием взыскать с больницы 5 млн рублей компенсации морального вреда. Также в иске она указала, что находилась на иждивении у сына и проживала с ним на его доход — 83 тысячи рублей в месяц. В связи с потерей кормильца Любовь Симонова требовала с больницы пожизненного содержания. Суд удовлетворил требования матери хоккеиста лишь частично и обязал медучреждение выплатить 3 млн рублей моральной компенсации. В остальном ей было отказано. Моральная компенсация, в сумме установленной решением суда, выплачена в полном объеме,пояснили в пресс-службе ЦГБ № 1. Попытка обжаловать решение в Свердловском областном суде ни к чему не привела — суд лишь возложил на Минздрав региона субсидиарную ответственность по компенсации морального вреда. Судебная коллегия Седьмого кассационного суда также оставила решение без изменений. Любовь Симонова подала кассационную жалобу в Верховный суд, который в 2021 году вынес определение о том, что нижестоящими судами при рассмотрении дела в части возмещении вреда по случаю потери кормильца были допущены существенные нарушения норм права. Верховным судом было установлено, что у Симоновой есть второй сын, который является безработным и имеет на иждивении трех детей, один из которых инвалид. В 2018 году он, как брат погибшего, взыскал с горбольницы 2 млн рублей моральной компенсации. В материалах судебного дела указано, что Любовь Симонова воспитывала двух сыновей одна. Потерю Сергея перенесла очень тяжело — несколько раз пыталась покончить с собой, каждую неделю ей вызывали скорую помощь. При жизни сын помогал ей финансово и жили они вдвоем. Коллегия Верховного суда посчитала выводы о том, что ее должен содержать второй сын, неверными, так как он не виноват в смерти кормильца. Кроме того, нижестоящие инстанции не исследовали ряд юридически значимых обстоятельств в числе которых материальное положение Любви Симоновой при жизни сына и какую помощь он ей оказывал. Решение нижестоящих судов в итоге было отменено и отправлено на рассмотрение в суд первой инстанции. Летом 2021 года Ленинский суд Екатеринбурга обязал ЦГБ № 1 выплатить единовременно 1,8 млн рублей за потерю кормильца, а также ежемесячно выплачивать по 48 тысяч рублей с индексацией. На Минздрав возложили субсидиарную ответственность по выплате денег при их недостаточности в медучреждении. Однако больница с таким решением не согласна, по каким именно пунктам, в медучреждении не пояснили. В настоящее время идет судебное разбирательство, в ходе которого выясняются все обстоятельства дела. Все комментарии по данному факту будут даны после вступления решения в законную силу,сообщили TagilCity.ru в пресс-службе ЦГБ № 1.

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