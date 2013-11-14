«Антитабачный закон» станет жестче с 15 ноября

«Антитабачный закон» вступил в силу с 1 июня 2013 года. По началу, курильщики привыкали к новым правилам. Серьезных штрафов на граждан наложено не было. Во многих городах на улицы вышел так называемый «антитабачный патруль», который рассказывал о документе, регулирующем курение табака в общественных местах. Кроме того, волонтеры предупреждали граждан о том, какие меры будут приняты в отношении людей с вредными привычками.

Итак, как изменилась жизнь курильщиков с 1-го июня 2013 года?

Во-первых, в силу вступил запрет на курение в образовательных учреждениях, на спортивных площадках, в медицинских учреждениях, городском и пригородном транспорте. Кроме того, для того, чтобы покурить на улице, у входа в вокзал, метро или здание городской администрации, надо было отступить от входа 15 метров. За нарушение правил были установлены штрафы, однако реальных случаев взимания денег за курение в неположенном месте не было. Все изменится с 15 ноября 2013 года.

Что будет запрещено курильщикам с 15 ноября 2013-го?

1. Курить на детских площадках.

Если ранее законом просто оговаривались штрафы, которые будут взиматься с курильщиков в случае нарушения данного правила, то сейчас взыскания будут весьма ощутимыми. За провинность придется раскошелиться на сумму от 2-х до 3-х тысяч рублей.

2. Привлекать к курению несовершеннолетнего.

Новые поправки к «Антитабачному закону», вступающие в силу 15 ноября, предполагают отдельный пункт в кодексе об административных правонарушениях, запрещающий вовлекать в процесс курения лицо, не достигшее 18-летнего возраста. За это предусмотрен штраф в размере от 1 до 2-х тысяч рублей.

3. Продавать несовершеннолетним табачную продукцию.

Запрет на продажу сигарет и прочей табачной продукции несовершеннолетним действовал в России и ранее. Однако с 15 ноября возрастут штрафы для физических и юридических лиц, в случае нарушения пункта «Антитабачного закона». Гражданин будет обязан заплатить от 3 до 5 тысяч рублей за нарушение, должностные лица – 30-50 тысяч, 100-150 тысяч – юридические лица.

4. Рекламировать табачную продукцию