Чтобы крышу не снесло. За срыв капремонта можно попасть в тюрьму

И наказывать есть за что. Последняя проверка Счетной палаты РФ показала, что с 2008-го до 2012 года выделенные на ремонт и снос деньги зачастую «уходили» не совсем в ту сторону. Так, например, региональные программы по переселению из аварийного жилья не выполнены до сих пор. В 2009 году в регионах не успели расселить 237 домов, в 2010-м - 186 домов, в 2011-м - уже 2,1 тысячи домов, а в прошлом году «забыли» уже о 1,9 тысячи домов. По словам аудитора Счетной палаты Юрия Росляка, в опасных строениях оставались жить более 70 тысяч человек.

Одна из основных причин этого, по словам Росляка, плохая работа подрядных организаций и застройщиков, которые вовремя не предоставили новые квартиры переселенцам.

При этом ответственность для них в лучшем случае сводится к предъявлению претензий или штрафных санкций, - заявил вчера аудитор на парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ. - А многим подрядчикам и вовсе удается избежать ответственности, объявив о своем банкротстве или ликвидации.

Чтобы таких проблем не возникало в будущем, по словам Юрия Росляка, в России необходимо начинать строить легковозводимые и энергоэффективные дома. Причем строить их надо на площадках, уже имеющих все необходимые коммуникации. Только тогда проволочек с переселением не будет.

С теми, кого все-таки переселили, дела обстоят не лучше. Были случаи, когда люди попадали в такие же «аварийные» условия. В связи с этим первый зампред Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Елена Николаева предложила узаконить возможность выбора нового жилья не только для собственников, но и социальных нанимателей жилья. Во многих регионах власти не спешат сносить расселенные строения. По состоянию на 1 января 2013 года снесено только 43 процента аварийных домов из тех, что было запланировано сравнять с землей с 2009 по 2012 годы.

В пустых домах живут временные рабочие, нанятые для выполнения коммунальных работ, - отметил Андрей Чибис, руководитель рабочей группы по развитию ЖКХ Экспертного совета при правительстве. - При этом земля, на которой стоят эти дома, простаивает без дела.

Что касается капитального ремонта, то и тут Счетная палата нашла массу нарушений. Это и некачественные работы, и завышение стоимости работ, и нарушение конкурсных процедур при выборе подрядчиков.

Действительно, сейчас очень много вопросов возникает по поводу «нечестного» отбора домов в программу капремонта, - подтвердила Николаева. - В каких-то домах подъезды красят по два раза в год, а в каких-то - рабочих в глаза никогда не видели.

Все это происходит от того, что в стране не существует единого мониторинга ветхих строений. Бывает такое, что данные о числе домов, нуждающихся в ремонте, отличаются в 2-3 раза.

Необходимо уточнить это понятие и внести соответствующие изменения в Жилищный кодекс уверена Елена Николаева.

Яркий пример неэффективного использования коммунальных средств - неизрасходованные средства.

Только в 2012 году регионы вернули почти 290 миллионов рублей, а в 2013 году - почти 600 миллионов рублей, - заявил Юрий Росляк. - Это упущенные возможности для ремонта.

Ветхих домов с протекающей крышей и трещинами в стенах с каждым годом становится все больше. Региональные власти, как выяснилось, не спешат переводить их в разряд аварийных.

Руководители муниципалитетов сдерживают процесс перевода из ветхого в аварийное, потому что над ними висит «дамоклов меч» прокуратуры, - сказал Аркадий Чернецкий, первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. - На это нужна немедленная реакция правительства, иначе вся программа пойдет кувырком.

Но начинать надо с ужесточения ответственности, уверены эксперты.

Сегодня за нерациональную трату денег законодателем не предусмотрена ни административная, ни уголовная ответственность, поскольку критериев оценки эффективности использования бюджетных средств не существует, что не позволяет определить степень неэффективности, - говорится в заключении Счетной палаты РФ. - Поэтому необходимо определить это понятие, а также дополнить КоАП и УК положениями, устанавливающими ответственность должностных лиц за это нарушение.

Кстати, со следующего года государство прекращает финансировать проведение капремонта в жилых домах. На него придется скидываться самим собственникам квартир и домов - поправками к Жилищному кодексу, принятыми в конце 2012 года, в составе квартплаты введен еще один обязательный платеж - на проведение капремонта.

Но не все регионы могут успеть в срок принять все необходимые законы, чтобы система заработала с 1 января 2014 года. Кроме того, по-прежнему не решен вопрос с суммой взносов, который ежемесячно собственники должны будут отчислять в региональный фонд капитального ремонта или фонд собственного дома. Ранее предполагалось, что в среднем по стране это будет стоить 6-10 рублей с квадратного метра. К примеру, В Москве средний платеж за квартиру площадью 65 метров может составить 650 рублей. На первый взгляд это довольно ощутимая сумма, но эксперты полностью уверены в необходимости этого дополнительного платежа.

Размер этого взноса должен быть адекватным, чтобы программа капитального ремонта действительно работала, - уверен Андрей Чибис. - Очень часто у региональных властей возникает желание снизить эту планку до 2 рублей в угоду своим избирателям, это их право. Но при этом они должны понимать, что загоняют себя в ловушку - денег на ремонт очередного дома может не хватить. Мы подсчитали, что разумным будет платеж в 5-7-10 рублей за квадратный метр.