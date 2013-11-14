«МегаФон» ускорил мобильный интернет для 80 тысяч жителей Свердловской области

Положительные изменения в услугах связи уже могут оценить абоненты оператора, проживающие в Горном Щите, Полевском и Сысерти, а также в поселках Красная горка и Широкая речка, селах Курганово и Мраморское.

Ранее мобильная связь и передача данных по этому направлению осуществлялась с помощью радиорелейных линий связи. Благодаря строительству ВОЛС специалистам оператора удалось создать постоянно действующий высокоскоростной канал связи. Даже в случае возникновения внештатной ситуации с повреждением ВОЛС, абоненты «МегаФона» будут застрахованы от сбоев связи и доступа в интернет т.к. проложен не только основной, но и резервный канал связи. Трафик, передаваемый по поврежденной линии, будет автоматически переориентирован на резервное направление. Таким образом, «МегаФон» обеспечивает абонентам повышенную надежность мобильной связи и интернета.

ВОЛС – обладают большой пропускной способностью, благодаря чему значительно улучшается качество мобильной связи при голосовых вызовах, возрастает скорость передачи данных в сети 3G. Запуск нового участка ВОЛС позволил повысить пропускную способность сети в пять раз – до 1 Гб/с. Теперь наши абоненты смогут выходить в глобальную сеть на скорости порядка 4 Мбит/с. За первые дни с момента начала работы новой линии ВОЛС потребление мобильного интернета уже значительно возросло – наши абоненты в Полевском и Горном Щите стали скачивать в 1,5 раза больше интернет-трафика, чем за аналогичный период 2012 года отметил директор по инфраструктуре Уральского филиала ОАО «МегаФон» Антон Щербаков.