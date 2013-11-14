На улучшение организации дорожно-уличной сети из городского бюджета выделят около 25 миллионов рублей

По данным начальника отдела ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» Сергея Коперкина, с начала года в городе было зарегистрировано 105 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. В результате 101 человек получил травмы разной степени тяжести, а 12 участников дорожного движения погибли. Из общего количества ДТП 31 случай был зафиксирован на пешеходных переходах.

Анализ дорожно-транспортных происшествий показал, что основной причиной несчастных случаев являются неудовлетворительные дорожные условия отметил в своем выступлении Сергей Коперкин.

Среди них недостаточное искусственное освещение, ограниченная видимость на дороге, отсутствие ограждений, пешеходных переходов и дорожной разметки, а также искусственных неровностей и соответствующих дорожных знаков. На основании выявленных нарушений в администрацию города было направлено восемь предложений по улучшению улично-дорожной сети города.

На основании тех предписаний, которые были выданы ГИБДД, мы обозначили для НТ СМУП «Сигнал-3» ряд вопросов. Их необходимо решить для улучшения сложившейся ситуации и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, - сказал председатель комитета по городскому хозяйству Игорь Комаров. – На реализацию мероприятий по приведению дорожно-уличной сети в надлежащее состояние необходимо порядка 25 млн рублей. Это касается установки дорожных знаков, светофоров, нанесения дорожной разметки и других аспектов».

После обсуждения темы травматизма на дорогах с участием детей и вопросов профилактики в образовательных учреждениях Сергей Носов дал службе городского хозяйства задание провести в течение ноября и декабря конкурс на работы по улучшению дорожно-уличной ситуации в городе.