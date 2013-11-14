Ситуация с бездомными собаками в Нижнем Тагиле усугубляется

Не так давно бездомные собаки чуть не напали на беременную девушку. С ее слов, она шла на остановку около КИТа, и ее окружила пара дворняг. Они ощетинились и собирались напасть, и девушка совершенно не понимала, чем могла вызвать агрессию. «Возможно, я излишне размахивала сумкой, но не понимаю, чем могла вызвать их злость». Неизвестно, чем бы закончилась эта история, но рядом проходил мужчина, который помог отогнать собак.

Еще одну историю сообщил общественный деятель Никита Чапурин:

Были на осмотре Гвардейского бульвара, и там шел мальчик лет десяти, а за ним стая из 10 собак, все лаяли на ребенка. Мы его еле от них отбили. Позже только на Тагилстрое я насчитал порядка 80 особей, это 6 стай, еще видел около УПИ стаю из 12-14 собак.

Известно, что с 2009 года в Нижнем Тагиле был прекращен отлов бездомных животных с последующей их стерилизацией, и сейчас город в реальной опасности. Одним из итогов стало то, что местные жители то и дело находят трупы животных с дротиками в теле. Экспертиза показывает, что в них стреляют препаратом, который вызывает судороги и паралич, но такие действия вне закона.

Никита Чапурин собирается направить обращение на имя Главы города: необходимо принять решение по этому вопросу, возможно, возобновить отлов и стерилизацию. Число бездомных собак будет только расти, а в стаях они, как правило, агрессивны по отношению к человеку.