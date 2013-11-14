Тагильчане, сегодня во всем мире отмечают День качества

Многие тагильчане согласятся, что проблема качества – одна из самых злободневных во всех сферах нашей жизни. Будь то продукты в наших магазинах, дороги, деятельность фирм, действия властей. В современный условиях качество является ключом к успеху в деятельности любой организации, ведь качество жизни – это и сохранение окружающей среды, и физическое здоровье, и психологический комфорт.

Многие торговые марки за долгий срок своего существования успели зарекомендовать себя, как эталон качества. Например, мало кто вспомнит название производителя знаменитых швейцарских складных ножей - но можно быть уверенным, что продукция этой марки отличается исключительными характеристиками и отменным качеством. Автомобили «Мерседес» - еще один из таких примеров - и неудивительно, ведь первый автомобиль в мире был выпущен именно этой компанией. Но совсем необязательно иметь вековую историю, чтобы стать лидером - iPhone 5s от компании Apple успешно подтверждает данное высказывание. Ведь сейчас именно «яблочная» корпорация задает планку качества и новые веяния производителям мобильных телефонов и смартфонов.