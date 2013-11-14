В Нижнем Тагиле пройдет день памяти жертв ДТП

По статистике ежегодно в мире из-за аварий погибают порядка миллиона человек, а получают травмы от 20 до 25 миллионов человек. Только в Нижнем Тагиле за 10 дней ноября 2013 года в ДТП погибли 5 человек, и все пешеходы. При этом за текущий 2013 год на дорогах города погибли 56 человек, в том числе трое детей. В данную статистику не входят те, кто получил психологическую травму, став свидетелем ДТП. А семьи, потерявшие в дорожных авариях близких, остаются со своим горем навсегда.

Смерти и увечья на дорогах можно предотвратить, если извлекать уроки из каждого ДТП, если помнить о погибших и раненых и соблюдать осторожность на дорогах, потому что причины дорожных аварий из года в год не меняются. Более 80% от общего числа ДТП происходит по вине водителей, которые грубо нарушают Правила дорожного движения – выезжают на встречную полосу, превышают скорость, нарушают правила проезда пешеходных переходов и перекрестков.

В числе мероприятий, посвященных Дню памяти жертв ДТП, 15 ноября с 14.00 до 15.00 пройдет агитпробег с участием специализированной ДНД по безопасности дорожного движения и отрядов ЮИД образовательных учреждений Ленинского и Тагилстроевского районов по маршруту трамвая №3: пр. Мира, ул. Победы, ул. Космонавтов, ул. Островского, ул. Газетная, ул. Пархоменко, пр. Ленина, пр. Мира.

Присоединяйтесь к акции, а если в этот момент окажетесь за рулем, поприветствуйте участников мероприятий коротким звуковым сигналом.