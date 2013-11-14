В Нижний Тагил идет снег. И минусовая температура днем и ночью
14 ноября 2013, 14:10Общество
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В последнее время на повестке дня один и тот же вопрос: почему в середине ноября на улице до сих пор нет снега?
Действительно, гидрометцентры, анализируя обстановку, говорят о превышении типичных для этого периода показателях на 5-10 градусов по Цельсию. Однако время берет свое, и скоро Нижний Тагил будет укрыт снежной подушкой.
Так, уже завтра по области обещают снег, который в некоторых районах может стать снегом с дождем, но в субботу, 16 ноября, снег окутает всю Свердловскую область. Причем прогнозируют даже слабую метель с порывами до 15 м/с. К слову, температура воздуха ожидается минусовая как в дневные часы (не ниже пяти градусов по Цельсию), так и в ночные (не ниже 10 градусов по Цельсию). В общем, скоро зима, настоящая уральская зима!
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