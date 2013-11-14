В Нижний Тагил идет снег. И минусовая температура днем и ночью

Действительно, гидрометцентры, анализируя обстановку, говорят о превышении типичных для этого периода показателях на 5-10 градусов по Цельсию. Однако время берет свое, и скоро Нижний Тагил будет укрыт снежной подушкой.

Так, уже завтра по области обещают снег, который в некоторых районах может стать снегом с дождем, но в субботу, 16 ноября, снег окутает всю Свердловскую область. Причем прогнозируют даже слабую метель с порывами до 15 м/с. К слову, температура воздуха ожидается минусовая как в дневные часы (не ниже пяти градусов по Цельсию), так и в ночные (не ниже 10 градусов по Цельсию). В общем, скоро зима, настоящая уральская зима!