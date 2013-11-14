Введение ночного безлимита увеличило интернет-трафик на 35%

«МегаФон» на Урале фиксирует повышенную востребованность мобильного интернета ночью – в это время суток объем трафика в сети оператора за месяц вырос на 35%.

«В октябре по сравнению с прошлым месяцем абоненты «МегаФона» скачали ночью на 180 тысяч гигабайт больше информации. Во многом это связано с тем, что наши клиенты стали на 25% чаще подключать опцию «Интернет XL», где предоставляется 25 ГБ информации днем и неограниченный объем интернет-трафика в ночное время», - рассказал директор по развитию бизнеса на массовом рынке Уральского филиала ОАО «МегаФон» Сергей Алферов.

В настоящее время именно опция «Интернет XL» занимает одну из верхних строчек в рейтинге подключений безлимитных предложений для передачи данных на Урале. Эта опция подходит для тех абонентов, кому необходимо скачивать большие объемы информации, используя смартфон, планшет или USB-модем.