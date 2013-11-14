За год на уральской таможне задержали 107 559 контрафактных презервативов

Количество выявленных контрафактных товаров в 2013 году составило 211 тысяч 420 единиц. Среди них - 107 559 презервативов с товарными знаками «Гусарские» и «Contex», 16 527 контрафактных DVD-дисков, 78 429 единиц одежды и обуви – подделок под товарные знаки Аdidas, Reebok, Louis Vuitton, Bosco, Nike и другие.

По результатам проведенных проверок прокуратура возбудила 193 дела об административном правонарушении по статьям 14.10 и 7.12 КоАП России, 6 уголовных дел по статье 180 — «Незаконное использование товарного знака» и 17 уголовных дел по статье 146 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Нарушение авторских и смежных прав». Причиненный ущерб правообладателям составил более 82 миллионов 643 тысяч рублей.