Депутаты и мэрия изучат проблемы с дорогами у ДОУ №110 и №170 в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле родители воспитанников детских садов №№ 110 и 170, расположенных на Вые, обратились к депутатам городской думы с просьбой решить вопрос с ремонтом дорожного полотна у подъездов к детсадам.

Когда проводили ремонт ул. Космонавтов водители ездили в объезд через дворы и теперь вся дорога разбита,сообщила редакции TagilCity.ru одна из родительниц.

Нужно большому количеству родителей дать ответ на ближайшем собрании на этой неделе. Понятно, что не по федеральной программе ремонт будет. Но, ямочный ремонт там нужно сделать,огласил просьбу родителей Вячеслав Малых.

Начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко отметил, что специалистам предстоит определить, является ли территория у детских садов дорогой, обозначенной в плане города, или относится к соседним домам.

Надо посмотреть, это если внутриквартальный проезд, то мы не внесем его ни в какую программу. Если же это проезд и есть дорога, она указана и эта дорога есть в перечне, у нее есть название.