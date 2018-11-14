Экс-мэр Екатеринбурга выйдет в эфир радио «Эхо Москвы»

Главный директор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венеиктов заявил, что экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман будет вести передачи «Персонально Ваш», «Особое мнение», «2018» и эфиры на исторические темы на радиостанции. Кроме того, Ройзман станет автором одной из рубрик журнала «Дилетант».

Данную информацию подтвердили в редакции. Евгений Ройзман окончил исторический факультет УрГУ им. Горького и будет писать про старообрядчество на Урале и невьянскую икону, сообщает АН «Между строк».