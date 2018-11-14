Экс-мэр Екатеринбурга выйдет в эфир радио «Эхо Москвы»

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Евгений Ройзман стал сотрудником радиостанции «Эхо Москвы» и журнала «Дилетант».
Сюжеты: Екатеринбург
Главный директор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венеиктов заявил, что экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман будет вести передачи «Персонально Ваш», «Особое мнение», «2018» и эфиры на исторические темы на радиостанции. Кроме того, Ройзман станет автором одной из рубрик журнала «Дилетант».
Данную информацию подтвердили в редакции. Евгений Ройзман окончил исторический факультет УрГУ им. Горького и будет писать про старообрядчество на Урале и невьянскую икону, сообщает АН «Между строк».
Венедиктов добавил, что в эфире «Эха Москвы» бывшего главу Екатеринбурга можно будет услышать через неделю.
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