Губернатор издал указ: Единая социальная карта будет введена в Свердловской области
Сегодня, 13:22ОбществоФото: maxpixel.net
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Жители Свердловской области смогут получать меры социальной поддержки, а также оплачивать социальные, транспортные, медицинские и другие услуги с помощью Единой социальной карты, о внедрение которой распорядился губернатор Евгений Куйвашев.
Евгений Куйвашев подписал указ о внедрении Единой социальной карты. Ответственность за ввод карты возложена на региональное министерство социальной политики.
Целью нововведения является оптимизация доступности и качества предоставления мер социальной поддержки льготникам, предусмотренных законодательством.
Свердловчане будут получать на данную карту социальные выплаты, пособия, стипендии, смогут платить за коммунальные, медицинские, социальные, транспортные услуги, а также услуги в сферах культуры, образования и спорта. Кроме того, Единая социальная карта обеспечит доступ к услугам бизнеса.
Предполагается, что карта будет выдаваться на 5 лет, сообщает «Областная газета».
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