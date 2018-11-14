Губернатор издал указ: Единая социальная карта будет введена в Свердловской области

Свердловчане будут получать на данную карту социальные выплаты, пособия, стипендии, смогут платить за коммунальные, медицинские, социальные, транспортные услуги, а также услуги в сферах культуры, образования и спорта. Кроме того, Единая социальная карта обеспечит доступ к услугам бизнеса.