Количество тяжких преступлений на бытовой почве снизилось в Нижнем Тагиле на 33%
В Нижнем Тагиле уменьшилось количество тяжких преступлений в семейно-бытовой сфере, однако отмечается рост правонарушений средней тяжести.
В Нижнем Тагиле состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории города. Начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Нижнетагильское» Оксана Свинохова рассказала, что в 2018 году в Нижнем Тагиле отмечается тенденция в уменьшении количества тяжких и роста средней тяжести преступлений. В 2018 году было совершено на 33% тяжких социально-бытовых правонарушения.
По мнению Свиноховой, такой показатель является следствием проделанной работы сотрудников правоохранительных органов, которые совершали ежедневные обходы жилых комплексов, осуществляли профилактические меры в отношении лиц, повторно совершивших правонарушение.
Начальник отдела по взаимодействию с административными органами Олег Сараев отметил важность профилактики в снижении уровня социально-бытового насилия и подчеркнул необходимость оперативного информирования органов правопорядка в случае семейного неблагополучия, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.