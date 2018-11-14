Количество тяжких преступлений на бытовой почве снизилось в Нижнем Тагиле на 33%

В Нижнем Тагиле состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории города. Начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Нижнетагильское» Оксана Свинохова рассказала, что в 2018 году в Нижнем Тагиле отмечается тенденция в уменьшении количества тяжких и роста средней тяжести преступлений. В 2018 году было совершено на 33% тяжких социально-бытовых правонарушения.