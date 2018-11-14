Магазин «Красное и Белое» в Ивделе оштрафован на 100 тыс. руб. за отсутствие ценников
Сегодня, 19:52ОбществоФото: pxhere.com
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Магазин «Красное и Белое» в Ивделе был оштрафован на 100 тыс. рублей после проверки Роспотребнадзора.
Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку в магазине алкогольной продукции, в ходе которой был выявлен ряд нарушений. Так, в магазине не было ценников на некоторые напитки. Кроме того, нарушения были выявлены при проверке документации.
Надзорные органы возбудили на магазин дело об административном правонарушении и назначили выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей, сообщает Znak.
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