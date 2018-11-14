Органы опеки в Алапаевске чуть не отобрали ребенка у матери-инвалида
Сегодня, 09:49ОбществоФото: pixabay.com
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В Алапаевске органы опеки намеревались забрать ребенка у матери, которая является инвалидом по зрению.
Сюжеты: Алапаевск
В семье с маленьким ребенком мать является инвалидом первой группы по зрению. После того, как отец получил тюремный срок, органы опеки попытались отобрать ребенка у матери. При этом она не имеет вредных привычек и занимается воспитанием ребенка.
Глава свердловской областной организации Всероссийского общества слепых Мавзиля Юдина пояснила, что к делу подключилась уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, и ребенка удалось отстоять, сообщает ИА REGNUM.
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