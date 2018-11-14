Расходы на учебники на каждого ученика Свердловской области увеличатся на 600 рублей

Теперь образовательные организации Свердловской области смогут тратить на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в пределах от 1935 руб. до 2529 руб. Суммы указаны из расчёта в год на одного обучающегося.

При этом, как отмечает «Областная газета», стоимость учебников за последние 5 лет выросла на 29% и в среднем составляет 503 рубля. Депутаты областного Заксобрания, по инициативе которых были внесены правки в закон, надеются, что повышение расходной части позволит обновить учебно-методическую базу свердловских школ.