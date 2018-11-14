Расходы на учебники на каждого ученика Свердловской области увеличатся на 600 рублей
Сегодня, 08:00ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В областной закон, который касается нормативов финансового обеспечения образовательных организаций, внесены поправки. Для покупки учебников на каждого обучающегося в школе будут выделяться на 600 рублей больше.
Теперь образовательные организации Свердловской области смогут тратить на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в пределах от 1935 руб. до 2529 руб. Суммы указаны из расчёта в год на одного обучающегося.
При этом, как отмечает «Областная газета», стоимость учебников за последние 5 лет выросла на 29% и в среднем составляет 503 рубля. Депутаты областного Заксобрания, по инициативе которых были внесены правки в закон, надеются, что повышение расходной части позволит обновить учебно-методическую базу свердловских школ.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей